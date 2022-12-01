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Гловер Тейшейра: «Каждый раз, когда Перейра ко мне приходит, он включает бой с Адесаньей»

Давид Хачатрян
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43-летний экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра (33-8) рассказал забавный факт о чемпионе UFC в среднем весе Алексе Перейре (7-1).

«Алекс — сумасшедший. Он пересматривает бой [с Адесаньей] каждый раз, когда приходит ко мне домой. Мы все время тусуемся вместе. Я звоню ему и говорю: «Эй, Алекс, что делаешь? Приводи своих детей, я приготовлю гамбургеры, потусуемся». Мне нравится болтать по душам.
Он приходит, садится у телевизора и говорит мне: «Можешь включить мой бой?» Я такой: «Братан, ну мы же его уже раз 500 смотрели». Но он все равно включает бой и смотрит. Если бы они провели реванш, то Алекс победил бы его [Адесанью] во всех раундах».

Перейра победил Адесанью техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

Алекс Перейра
Исраэль Адесанья
UFC
ММА
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