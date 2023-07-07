Глава RCC анонсировал специальный бонус за нокаут в печень в поединке Свищев — Мидаев

Глава RCC Николай Клименко анонсировал специальный бонус в главном поединке вечера между Вячеславом Свищевым и Рахимом Мидаевым.

Клименко 7 июля на взвешивании заявил, что боец, который заберет победу чистым ударом в печень, получит от лиги бонус — 500 000 рублей. И Мидаев (62,6 кг), и Свищев (61,8 кг) уложились в лимиты весовой категории.

Отметим, что еще до поединка Свищев и Мидаев договорились, что в случае нокаута проигравший отдает 50 000 рублей из своего гонорара.

Оба бойца провели в RCC по одному поединку и одержали победы в своих встречах. 8 июля в Екатеринбурге пройдет турнир RCC Intro 27.