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Сегодня, 12:08

Магомедов: «Умар Нурмагомедов — это улучшенная версия Хабиба»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский боец Магомед Магомедов поделился мнением о возможности Умара Нурмагомедова стать чемпионом UFC.

«Думаю, если Умар пройдет Кори Сэндхагена, он будет стопроцентным претендентом. Это хорошая проверка для Умара. Я с ним много работал в течение года. Ни с кем не было таких тяжелых спаррингов. Он во всем хорош. Также с нами работали Ренат Хавалов и Касум Касумов. Наша четверка после работы друг с другом просто уползала из зала. Я считаю, что Умар уже в данный момент готов драться за титул — самое время.

В борьбе он улучшенная версия Хабиба. Он хорош в стойке, но и вольная борьба у него на очень высоком уровне — очень неудобный и его тяжело сдвинуть. Если он на спаррингах попался на прием, то пока идет домой, уже делает работу над ошибками, думает об этом и в следующих спаррингах на такие вещи уже не попадается. Умар очень умно подходит к подготовке, голова работает хорошо, а это главное для того, чтобы забрать титул», — приводит слова Магомедова MMA.Metaratings.ru.

27-летний Нурмагомедов выиграл все 16 поединок в профессиональной карьере, он идет на 11-й строчке рейтинга UFC в легчайшем весе.

6 августа в главном событии турнира UFC в Нэшвилле Нурмагомедов встретится с экс-претендентом на временный титул американцем Кори Сэндхагеном.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/magomedov-umar-nurmagomedov-eto-uluchshennaya-versiya-khabiba-264210/
Магомед Магомедов
Умар Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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