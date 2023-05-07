Гаджиев считает, что Олейник победит Томпсона в ближайшем поединке

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев считает, что победителем главного поединка"Бойцовского клуба РЕН ТВ" станет Алексей Олейник, который сразится с британцем Оли Томпсоном.

«Несмотря на то, что туда он попал уже возрастным бойцом, он сумел даже там прибавить и стать по-настоящему символом российского боевого спорта. Здорово, что такие люди возвращаются, дерутся в России, поэтому я его лично жду», — цитирует Гаджиева РЕН ТВ.