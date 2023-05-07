Гаджиев предполагает, что в силу возраста победит Ершов в поединке с Александром Емельяненко

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что боец Евгений Ершов победит в поединке с Александром Емельяненко в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Да, мастерство когда-то было в разы выше, чем у Жени. Но Женя молодой, здоровый и голодный до побед», — цитирует Гаджиева РЕН ТВ.