Гаджиев не исключил боя Харитонова и Емельяненко

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев высказался о возможности проведения боя российских бойцов Сергея Харитонова и Александра Емельяненко. По его словам, сейчас оба спортсмена находятся в отличной физической форме, они востребованы и успешны.

— Бой всегда легче организовать, когда у соперников есть в этом настоящая потребность, — сказал Гаджиев в интервью РЕН ТВ. — Они находятся не в активной фазе, или там нуждаются в деньгах, или, может, к ним потерян интерес в информационном пространстве. И тогда у ребят возникает потребность обязательно компенсировать это все за счет участия в больших боях.

Харитонов выступает в Bellator и WTKF. Саша Емельяненко, у него был поединок с Кокляевым на РЕН ТВ, у него есть поединок против Магомеда Исмаилова. То есть сейчас ребят очень сложно чем-то удивить, предложить им что-то такое, чего у них нет. Они на ходу, они востребованы, они зарабатывают.

Может быть, наступит момент, когда наступит вакуум. Когда пацанам нужны будут бои, деньги за эти бои.

Напомним, поединок Харитонова и бразильца Фернандо Родригеса состоится в Белоруссии 23 февраля в лиге WTKF. Правила будут отличаться от традиционных в ММА: бой в стойке, в случае перевода в партер на борьбу дается не более 20 секунд.

39-летний Харитонов выступает в Bellator, однако его контракт с промоушеном неэксклюзивный. На его счету 30 побед и 7 поражений в ММА.