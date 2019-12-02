Емельяненко согласился подраться с Чахкиевым, но по правилам MMA

Российский боец Александр Емельяненко ответил на вызов российского боксера Рахима Чахкиева.

Олимпийский чемпион 2008 года в весовой категории до 91 кг ранее вызвал Емельяненко на бой по правилам бокса.

- Я тут смотрел, Чахкиев хочет побоксировать со мной, подраться. Если ты готов подраться, Чахкиев, надевай перчатки MMA и выходи в клетку. Я побью тебя. Будь мужчиной. «Ахмат» — сила!, — сказал Емельяненко в Instagram.

Олимпийский чемпион Чахкиев бросил вызов Александру Емельяненко

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