Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Емельяненко согласился подраться с Чахкиевым, но по правилам MMA

13:17

Российский боец Александр Емельяненко ответил на вызов российского боксера Рахима Чахкиева.

Олимпийский чемпион 2008 года в весовой категории до 91 кг ранее вызвал Емельяненко на бой по правилам бокса.

- Я тут смотрел, Чахкиев хочет побоксировать со мной, подраться. Если ты готов подраться, Чахкиев, надевай перчатки MMA и выходи в клетку. Я побью тебя. Будь мужчиной. «Ахмат» — сила!, — сказал Емельяненко в Instagram.

Олимпийский чемпион Чахкиев бросил вызов Александру Емельяненко

?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир