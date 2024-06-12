Соннен: «Если я проиграю Сильве, то буду сожалеть о том, что моя карьера не удалась»

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен (31-17) заявил, что он сделает все, чтобы одолеть экс-чемпиона в среднем весе Андерсона Сильву (34-11) в поединке по правилам бокса.

«Я выйду на бой. Я хочу победить, чтобы изменить свою жизнь. Иначе я проведу остаток дней, сожалея о том, что моя карьера не удалась, — сказал Соннен на шоу The Good Guy & Bad Guy. — Правило номер один — мы причиняем друг другу боль. Я знаю, людям нравится быть дружелюбными и говорить, что мы помирились. Они любят использовать слово «уважение», и я буду его придерживаться, это кажется джентльменским поступком. Но я собираюсь нанести ему урон. Я выложусь на максимум. Он мог бы выбрать любого соперника, но он, видимо, все еще хочет нанести мне урон».

Сильва и Соннен подерутся по правилам бокса 15 июня в Сан-Паулу, Бразилия.

Сильва победил Соннена сабмишном в пятом раунде на UFC 117, притом что Соннен побеждал по судейским запискам. Бой состоялся 17 августа 2010-го на Oracle Arena в Окленде, США.

Во втором поединке Сильва победил техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 7 июля 2012-го на UFC 148 на MGM Grand Garden Arena в Парадайсе, США.