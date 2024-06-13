Камил Гаджиев — о трилогии Минеева и Исмаилова: «Градус напряжения ровно такой, какой должен быть»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что первая пресс-конференция «PULSAP. Минеев — Исмаилов» прошла успешно.

«Считаю, что за градус напряжения мы пока не боремся, — отметил Гаджиев. — Он ровно такой, какой должен быть на данном этапе. Исмаилов и Минеев впервые за три года встретились. Лично я и еще много тех, кто к организации имеет отношение, приложили много усилий, чтобы эта встреча была максимально лояльной.

Я знаю, что они оба могут в бой броситься, а у нас не ПОП ММА, и этим дело уже не ограничится. Мы держим на почтительном расстоянии друг от друга в прямом и в переносном смысле. Пока все выбирают выражения, пока все корректны. Это нормальное явление для первой пресс-конференции, именно то, что надо. Начали в Дагестане. Место знаковое — родина единоборств, альма-матер. Дальше будем набирать эмоции, и квинтэссенция всего этого произойдет 20 июля».

Третий бой Владимира Минеева (16-1) и Магомеда Исмаилова (18-3) состоится по правилам бокса. Поединок пройдет 20 июля в Москве на площадке Live Арена вместимостью 11?000 человек. Формат — 8 раундов по 3 минуты.

Минеев и Исмаилов дважды встречались друг с другом. Первый их поединок прошел в октябре 2018 года в турнире Fight Nights Global 90 и завершился вничью раздельным решением судей. Второй бой состоялся в октябре 2021 года в турнире AMC Fight Nights 105 — тогда победу техническим нокаутом одержал Минеев.