Эдвардс сдал положительный тест на коронавирус перед боем с Чимаевым

Английский боец Леон Эдвардс заразился коронавирусом. Таким образом его бой против шведского бойца российского происхождения Хамзата Чимаева не состоится 19 декабря.

Планировалось, что бой возглавит турнир UFC Вегас 17, который станет последним в 2020 году.

26-летний Чимаев провел в UFC три поединка, во всех одержав победы. В последнем бою он нокаутировал Эдмена Шахбазяна. В рейтинге полусреднего веса он занимает 15-е место.

29-летний Эдвардс в предыдущем поединке победил Рафаэля дос Аньоса. В UFC у него 12 боев (10 побед, 2 поражения).