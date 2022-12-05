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Сегодня, 16:51

Джо Роган уверен, что актер Дуэйн Джонсон употребляет стероиды

Давид Хачатрян
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Дуэйн Джонсон по кличке «Скала».
Фото Global Look Press

Комментатор UFC Джо Роган заявил, что невозможно поддерживать такое телосложение, как у актера Дуэйна «Скалы» Джонсона, без употребления стероидов.

«Скала» должен немедленно признаться, что употребяет стероиды. Он, как и «Liver King» [накаченный блогер, утверждающий, что не употреблял стероиды], должен записать видео и признаться. «Скала» лжет. Он на все 100 процентов не чист. В свои 50 лет он просто огромен", — сказал Роган на своем подкасте Joe Rogan Experience.

Также Роган отметил, что «Скала» начал «трансформироваться» после 30 лет, что невозможно без употребления препаратов.

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