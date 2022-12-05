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Сегодня, 15:41

Анкалаев объяснил, почему так много известных бойцов родом из Дагестана

Давид Хачатрян
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Топовый российский полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев (18-1) заявил, что в Дагестане люди отдают своих детей в спорт с самого детства, а из-за высокой конкуренции многие добиваются высоких достижений на мировой арене.

«В Дагестане все любят спорт, — сказал Анкалаев на UFC 282 Countdown. — С самого детства родители отдают своих детей в спорт. Так как у нас спортсменов много, у нас высокая конкуренция. Поэтому, думаю, в Дагестане так много бойцов.

После школ [дети] спускаются с гор в город, и каждый находит свой вид спорта. Например, у меня был старший брат, который давал результат по греко-римской борьбе. Он меня забрал в греко-римскую борьбу, и оттуда я пошел дальше, начал выступать. Перешел на боевое самбо, начал выступать по ММА и дошел до этого уровня".

Ян Блахович (29-9) и Анкалаев подерутся за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

Магомед Анкалаев
UFC
ММА
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