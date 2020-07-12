Бразильянка Аманда Рибас, выступающая в наилегчайшей весовой категории, рычагом локтя победила американку Пейдж Ванзант на UFC 251. Встреча завершилась в середине первого раунда. Турнир проходит на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

У 26-летней Рибас 10 побед и 1 поражение. Она выиграла пять последних боев.

У 26-летней Ванзант 8 побед и 5 поражений. Ранее она демонстрировала фотографии, на которых полностью обнажена и прикрывалась различными предметами.

На турнире состоятся три титульных боя. В легчайшем весе встретятся россиянин Петр Ян и бразилец Жозе Альдо. Австралиец Александр Волкановски проведет защиту в полулегком весе против американца Макса Хэллоуэя. В полусреднем весе нигериец Камару Усман проведет защиту титула против американца Хорхе Масвидаля.

Петр Ян — Жозе Альдо и все бои UFC 251: расписание и трансляция турнира на бойцовском острове