Дастин Порье: "Этот пояс я заработал кровью"

Американский боец Дастин Порье, который победил соотечественника Макса Холлоуэя на UFC 236 в бою за пояс временного чемпиона UFC в легком весе, признался, что считает своего оппонента одним из лучших спортсменов в MMA, информирует MMA Fighting.

Для определения победителя в поединке Холлоуэя и Порье понадобились все раунды. Судьи выставили оценки – 49:46, 49:46, 49:46. Ранее сообщалось, что победитель этого боя получит право биться с россияниным Хабибом Нурмагомедовым.

– Это потрясающе. Мне кажется, что я сейчас во сне. Только что победил одного из лучших бойцов в мире. Чтобы быть лучшим, ты должен выиграть у лучшего, и, черт возьми, я чувствую себя хорошо. Прошло много времени, меня сбили с ног, но я поднялся наверх. Это мой пояс, который я заработал кровью, – цитирует Порье MMA Fighting.

Порье бросил вызов Нурмагомедову