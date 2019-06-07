Дана Уайт: "Конор уверен, что сможет победить Хабиба"

Президент UFC Дана Уайт​ рассказал о возможном реванше между российским чемпионом Хабибом Нурмагомедовым и ирландским бойцом Конором Макгрегором.

– Конор на 100 процентов уверен, что сможет победить Хабиба, – цитирует Уайта MMA Fighting. – Он хочет реванша, он чувствует, что заслуживает реванша больше, чем кто-либо другой. В сентябре в Абу-Даби состоится бой Хабиба. Тогда посмотрим, что будет дальше.

7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242 Хабиб Нурмагомедов встретится с американцем Дастином Порье.

Нурмагомедов получил соперника. Порье – лучший вариант?