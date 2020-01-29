Член Зала славы UFC назвал Александра Емельяненко крутым убийцей

Член Зала славы UFC Марк Коулман прокомментировал последний пост Александра Емельяненко в Instagram. 55-летний американец назвал российского бойца крутым убийцей. Во вторник Емельяненко вышел на свободу после ареста за пьяный дебош в Анапе.

3 апреля Емельяненко должен провести бой с Магомедом Исмаиловым на турнире ACA 107.

38-летний Емельяненко, выступающий в тяжелой весовой категории, провел 37 боев в ММА и одержал 29 побед при семи поражениях и одной ничьей. Также у него были два поединка по правилам бокса — одна победа и одна ничья. У 33-летнего Магомеда Исмаилова 19 боев — 16 побед, два поражения и одна ничья.