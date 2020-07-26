Чимаев нокаутировал Макки на турнире UFC в ОАЭ и выиграл второй бой за 10 дней

Представитель Швеции Хамзат Чимаев нокаутировал Риса Макки из Северной Ирландии на четвертой минуте первого раунда. Встреча представителей полусреднего веса прошла на Бойцовском острове в ОАЭ.

На счету 26-летнего Чимаева 8 побед в 8 боях. Он выиграл два поединка за 10 дней — это рекорд промоушена, никто ранее не побеждал в двух поединках за такое количество времени.

У 24-летнего Макки 10 побед, 3 поражения и 1 ничейный результат.

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