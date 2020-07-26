Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Чимаев нокаутировал Макки на турнире UFC в ОАЭ и выиграл второй бой за 10 дней

03:24
Хамзат Чимаев нокаутировал Риса Макки. Фото MMA Junkie
Хамзат Чимаев нокаутировал Риса Макки. Фото MMA Junkie

Представитель Швеции Хамзат Чимаев нокаутировал Риса Макки из Северной Ирландии на четвертой минуте первого раунда. Встреча представителей полусреднего веса прошла на Бойцовском острове в ОАЭ.

На счету 26-летнего Чимаева 8 побед в 8 боях. Он выиграл два поединка за 10 дней — это рекорд промоушена, никто ранее не побеждал в двух поединках за такое количество времени.

У 24-летнего Макки 10 побед, 3 поражения и 1 ничейный результат.

UFC на Бойцовском острове 26 июля: расписание турнира и прямая трансляция боев

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир