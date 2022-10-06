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6 октября, 15:52

Чендлер: «Безумие, что Оливейра является андердогом в бою с Махачевым»

Давид Хачатрян
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Пятый номер рейтинга UFC Майкл Чендлер (23-7) не понимает, почему Чарльз Оливейра (33-8) в преддверии боя с Исламом Махачевым (22-1) является аутсайдером по мнению букмекеров.

«На мой взгляд, Чарльз одержит вверх, — сказал Чендлер в интервью MMA Junkie. — Безумие, что он является андердогом. Но я думаю, что у Ислама есть все инструменты для победы над ним. Посмотрим. Я буду пристально смотреть за этим поединком и надеюсь, что мне удастся встретиться с победителем».

Бой Оливейры и Махачева состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Бой станет главным событием вечера и пройдет пять раундов.

Ислам Махачев
Майкл Чендлер
Чарльз Оливейра
UFC
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