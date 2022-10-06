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6 октября, 15:34

Боец UFC заставила интернет-тролля удалить свой аккаунт

Давид Хачатрян
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Кейси О'Нил (9-0), выступающая в легчайшей женской весовой категории UFC, вступила в словесную перепалку с неким пользователем по имени Дэвис, который раскритиковал австралийку за ее якобы слабые навыки.

«О'Нил — боец низкого уровня, — написал Дэвис в ныне удаленном посте в Twitter. — Женское ММА в целом на низком уровне. У меня хоть и нет навыков, но я все равно могу драться лучше, чем она. Я готов прийти на спарринг и доказать свою точку зрения. Обычный мужчина, который не занимается спортом, может побить такого низкоуровневого бойца, как Кейси».

«Приходи и подерись со мной. Это было бы весело!» — ответила пользователю О'Нил, на что Дэвис написал: «Ха-ха, будто я знаю, где ты тренируешься. Хватит брать меня на слабо».

Затем О'Нил написала, в каком зале она тренируется, указала дни и время, когда она там. Вскоре после этого Дэвис удалил свои посты и сам аккаунт.

О'Нил провела в UFC четыре боя, три из которых она выиграла досрочно. В прошлом бою она победила раздельным решением судей Роксану Модаффери (25-20) 12 февраля на UFC 271 в Хьюстоне, США.

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