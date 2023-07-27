Чемпион ONE Championship Петчфергус лишен пояса и отстранен от боев на год

Чемпион ONE Championship по кикбоксингу в легчайшем весе Петчтанонг Петчфергус (358-56) стал последним бойцом, попавшим под допинг-тестирование ONE Championship.

Допинг-тест показал, что 37-летний боец употреблял не одно, а два запрещенных вещества — метенолон и нолденон, сказано в заявлении лиги. Оба препарата являются анаболическими стероидами и входят в список веществ, запрещенных компанией International Doping Tests & Management, отвечающей за программу допинг-тестирования ONE Championship.

Теперь Петчфергус лишен пояса и ему запрещено выступать в ONE Championship в течение целого года.