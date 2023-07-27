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Ян Блахович: «Мой бой с Прохазкой — самый большой бой в истории Европы»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион полутяжелого веса UFC Ян Блахович (29-9) уверен, что он должен подраться с экс-чемпионом в полутяжелом весе Иржи Прохазкой (29-3) в Европе.

«В UFC должны провести этот бой [с Прохазкой] где-нибудь в Европе. Это будет самый большой бой в истории Европы. Это будет грандиозное шоу. Если они проведут бой в Варшаве на национальном стадионе, то стадион будет полон. Я верю в это, люди придут и поддержат меня — и не только меня, но и Иржи, потому что Чехия очень близко. У нас будет очень большое, очень хорошее мероприятие с 60 000 зрителей. Это будет потрясающее шоу, но сначала мне нужно выиграть у Перейры», — сказал Блахович в интервью MMA Fighting.

Блахович и Алекс Перейра (7-2) подерутся в со-главном событии UFC 291, который состоится 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.

Иржи Прохазка
Ян Блахович
ММА
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