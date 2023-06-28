Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 19:04

Царукян: «Если бы Махачев не был чемпионом, я бы не упоминал его имя и не говорил о нем»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец Арман Царукян прокомментировал слова чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева, который заявил, что Царукян пытается заработать себе имя, говоря о нем.

«Нет, я не прославлялся за счет его имени. Просто Ислам — чемпион в нашем весе, из-за этого много где я упоминаю его имя. Если бы он не был чемпионом, я бы не упоминал его имя и вообще не говорил о нем. В данный момент он чемпион. Вот когда перестанет быть чемпионом, тогда и не будем говорить о нем», — цитирует Царукяна Metaratings.ru.

В апреле 2019 года в рамках турнира UFC Fight Night 149 Махачев победил Царукяна единогласным решением судей в со-главном событии вечера. На счету Ислама 24 победы и 1 поражение в ММА. В активе его соотечественника 3 поражения при 20 победах.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/carukyan-esli-by-makhachev-ne-byl-chempionom-ya-by-voobshe-o-nem-ne-govoril-262192/
Арман Царукян
Ислам Махачев
ММА
0
Читайте также
Липницкая дождалась мужа из зоны СВО. История любви олимпийской чемпионки
Муж олимпийской чемпионки Липницкой приехал в отпуск из зоны СВО
Попавшего в аварию генерала МВД Травникова доставили в НИИ Джанелидзе
Суд в Москве заочно арестовал разработчика софта против киберпреступлений
Зампред Центробанка допустил повышение ключевой ставки на ближайшем заседании
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Царукян может провести следующий поединок на UFC 294 в Абу-Даби
Новости
RSS RSS
Все новости