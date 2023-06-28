Царукян может провести следующий поединок на UFC 294 в Абу-Даби

Российский боец Арман Царукян ответил на вопрос, когда он планирует вернуться в октагон.

«Я планирую вернуться в октагон в сентябре-октябре, чтобы подраться с кем-то из топ-5», — цитирует Царукяна Metaratings.ru.

21 октября в Абу-Даби пройдет турнир UFC 294.

Последний бой Царукян провел 17 июня 2023 года на турнире UFC on ESPN 47. В этом поединке он победил техническим нокаутом бразильца Хоакима Силву.

Всего 26-летний россиянин провел 23 боя в смешанных единоборствах и одержал 20 побед. На данный момент он занимает 8-ю строчку в рейтинге легковесов.