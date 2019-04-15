"Буду с двумя гипсами ходить". Тарасов в больнице после боя с Дациком

ММА-блогер Артем Тарасов после боя с Вячеславом Дациком сообщил, что ему наложили несколько гипсов. Напомним, что поединок завершился победой Тарасова и дисквалификацией Дацика. Сам блогер сообщил, что у него переломы рук и ребер.

"Ну что, друзья, переломы двух рук о голову Дацика. Завтра смотрите бой на всех ресурсах. Сейчас будут вправлять, ставить гипсы. Буду теперь с двумя гипсами ходить. Ждите шок-контент", – сказал блогер.

Тарасов - после боя с Дациком: "Буду теперь с двумя гипсами ходить. Ждите шок-контент" pic.twitter.com/zTtrzM6Jk6 – Бокс/ММА (@boxing_mma_se) 15 апреля 2019 г.

Больно смотреть. В Москве прошел бой Дацика с Тарасовым