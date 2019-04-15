17:12 | Единоборства / ММА — ММА

"Буду с двумя гипсами ходить". Тарасов в больнице после боя с Дациком

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ММА-блогер Артем Тарасов после боя с Вячеславом Дациком сообщил, что ему наложили несколько гипсов. Напомним, что поединок завершился победой Тарасова и дисквалификацией Дацика. Сам блогер сообщил, что у него переломы рук и ребер.

"Ну что, друзья, переломы двух рук о голову Дацика. Завтра смотрите бой на всех ресурсах. Сейчас будут вправлять, ставить гипсы. Буду теперь с двумя гипсами ходить. Ждите шок-контент", – сказал блогер.

 

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