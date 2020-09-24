Россиянин Зубайра Тухугов проведет бой на турнире UFC 253 в ОАЭ в ночь на 27 сентября по московскому времени.

Выступающий в полулегком весе (до 65,8 кг) боец из команды Хабиба Нурмагомедова выйдет в октагон против Хакима Даводу из Канады.

Бой Тухугов — Даводу откроет основной кард вечера на Бойцовском острове около Абу-Даби и начнется в 5.00 27 сентября (мск).

Трансляцию шоу можно смотреть с помощью UFC Fight Pass. Также вечер единоборств в прямом эфире покажет UFC ТВ (доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор).

29-летний Тухугов провел в ММА 24 боя, у него 19 побед, 4 поражения и 1 ничья (в UFC — 4-1-1).

29-летний Даводу много выступал в тайском боксе и кикбоксинге, в ММА у него 13 боев, 11 побед, 1 поражение и 1 ничья (в UFC — 4-1).

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