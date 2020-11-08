UFC проводит в Лас-Вегасе турнир Fight Night 182. Шоу рано утром воскресенья, 8 ноября, по московскому времени принимает арена промоушена UFC APEX.

В со-главном событии вечера единоборств в октагон выйдут белорусский боец Андрей Орловский и канадец Таннера Босера. Бой пройдет в тяжелом весе. Ориентировочное время начала поединка — 7.30 (по Москве).

Главное событие турнира UFC Fight Night 182 — бой Тиаго Сантоса и Гловера Тейшейры. Два бразильца выступают в полутяжелом весе.

Трансляцию шоу онлайн можно смотреть с помощью UFC Fight Pass. Также турнир в прямом эфире показывает UFC ТВ — канал доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор.

Предварительный кард UFC Fight Night 182 (также называется UFC on ESPN+ 40 и UFC Vegas 13) начнется в 3.00 (мск) 8 ноября, основной — в 6.00.

Бои UFC Сантос — Тейшейра и Орловский — Босер: где смотреть трансляцию, дата и расписание турнира