Бой между Миочичем и Кормье может состояться в августе

Президент UFC Дана Уайт заявил что третий бой между Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье может состояться в августе.

— Думаю, вся ситуация говорит сама за себя, — цитирует Уайта MMA Fighting. — Что есть, то есть. Сейчас многие штаты начинают снова открываться. Невада, Калифорния, Нью-Йорк... Насколько я знаю, ситуация в этих штатах была самой тяжелой. И они уже начинают ослаблять ограничения.

Мы должны организовать этот бой к августу. Дивизион должен двигаться дальше для всех остальных людей.

Ранее Кормье обвинил Миочича в уклонении от боя и потребовал подписать контракт.

Напомним, что бойцы дважды встречались между собой. В первом бою Кормье нокаутировал оппонента в первом раунде. Второй поединок закончился победой Миочича нокаутом в четвертом раунде.