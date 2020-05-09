Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Бой между Миочичем и Кормье может состояться в августе

12:15
Теги:

Президент UFC Дана Уайт заявил что третий бой между Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье может состояться в августе.

— Думаю, вся ситуация говорит сама за себя, — цитирует Уайта MMA Fighting. — Что есть, то есть. Сейчас многие штаты начинают снова открываться. Невада, Калифорния, Нью-Йорк... Насколько я знаю, ситуация в этих штатах была самой тяжелой. И они уже начинают ослаблять ограничения.

Мы должны организовать этот бой к августу. Дивизион должен двигаться дальше для всех остальных людей.

Ранее Кормье обвинил Миочича в уклонении от боя и потребовал подписать контракт.

Напомним, что бойцы дважды встречались между собой. В первом бою Кормье нокаутировал оппонента в первом раунде. Второй поединок закончился победой Миочича нокаутом в четвертом раунде.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир