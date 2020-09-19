Боец UFC Хамзат Чимаев проведет очередной поединок в лиге на турнире Fight Night 178. Шоу в ночь с 19 на 20 сентября по московскому времени примет арена UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и также известно под названием Vegas 11.

26-летний чеченский боец Чимаев выступает за Швецию, в ММА у него 8 побед (5 — нокаутом, 3 — сдачей) и 0 поражений. Его соперником в среднем весе (до 83,9 кг) станет американский боец Джеральд Миршерт.

Основной кард стартует в 3.00 20 сентября (мск). Бой Чимаев vs Миршерт начнется ориентировочно в 4.30. Этот поединок предваряет со-главный и главный бои турнира Дональд Серроне — Нико Прайс и Колби Ковингтон — Тайрон Вудли в полусреднем весе.

Трансляции всех боев UFC Fight Night 178 можно смотреть с помощью UFC Fight Pass. Также вечер единоборств в прямом эфире показывает UFC ТВ (доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор).

Турнир UFC Ковингтон vs Вудли и другие бои: расписание и трансляция