Павлович: «Покупаю мясо в обычных магазинах. Тех запасов здоровья, что до 18 лет заложил в деревне, хватает»

11-й номер тяжелого веса UFC Сергей Павлович в интервью «СЭ» рассказал, что несмотря на статус элитного бойца, покупает еду в обычных магазинах.

— Топовому тяжеловесу нужно много кушать и желательно качественные продукты. Где ты в Москве достаешь их, вряд ли покупаешь в магнитах и пятерочках?

— Я не привередливый, покупаю в обычных магазинах. Думаю, запасов, которые успел до 18 лет набрать в деревне, хватает (смеется). Как и все люди, хожу в магазины у дома, покупаю там курицу и все обычные продукты.

В ночь на 31 июля Павлович подерется с Дерриком Льюисом на UFC 277 в Далласе.