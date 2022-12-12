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12 декабря, 18:51

Блахович считает ничью в поединке с Анкалаевым справедливым решением

Мария Гусева
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Польский боец Ян Блахович прокомментировал ничью в поединке с российским полутяжеловесом Магомедом Анкалаевым на UFC 282.

«Позвольте мне добавить кое-что. Во-первых, я, честно говоря, не думаю, что бой был ужасным. Во-вторых, я не чувствую, что выиграл, но и нет ощущения, что я проиграл. Ничья была справедливым решением. В конечном результате — один парень плакал и говорил о своих предполагаемых травмах, а другой показал, что честь до сих пор отстаивается в этом виде спорта. Я рад, что болельщики видят это и ценят то, что есть», — написал Блахович в социальной сети.

Бой Анкалаева и Блаховича завершился вничью раздельным решением судей (48-47, 46-48, 47-47). Пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе остался вакантным. Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

На счету 30-летнего Анкалаева 19 побед, 1 поражение и 1 ничья. 39-летний Блахович одержал 29 побед, потерпел 9 поражений и 1 бой в его карьере завершился вничью.

Магомед Анкалаев и&nbsp;Ян&nbsp;Блахович. «Анкалаев стал заложником несовершенной системы подсчета очков в ММА». Вице-президент АСА — про скандальное судейство в UFC
Магомед Анкалаев
Ян Блахович
UFC
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