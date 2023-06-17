Бадаев заявил, что Резников прошел через ад в бою с Вартаняном

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев подвел итоги поединка между Эдуардом Вартаняном и Артемом Резниковым, объяснив, почему российский боец отдал свой бонус представителю Казахстана, притом, что сам Вартанян неоднократно говорил, что дерется только из-за денег.

«Это говорит о благородстве парня. Отказаться от десяти тысяч долларов сегодня не каждый способен. В тоже время парень максимально честен. Что плохого в том, что он дерется ради денег, если дерется круто? Какая нам разница, что им движет, если его выступления крутые и эмоциональные. И надо заметить, что Эдик шел по нарастающей. Невзрачный бой с Алейном Илунгой. Более громкий бой с Юсуфом Раисовым. Сам бой неплохой получился, но мы ждали большего. В финале Эдик раскрылся во всем. Артем Резников тоже проделал большую работу. За ним стояла целая страна — Казахстан. Он дал надежду болельщикам, что способен выиграть это противостояние, но, увы, для него — не получилось», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Он также заявил, что ждал более конкурентного поединка.

«Думал, что Артем найдет способ выиграть. Все-таки его борьба и так далее. Но Эдик лучше подготовился к бою и к сопернику. Тактически более грамотный, психологически более уверенный. Есть ощущение, что Резников немного запаниковал, когда у него не прошла борьба. Все-таки хотелось, чтобы у парня был план «Б» ради интриги. Это из критики. Из положительного, на месте Артема 99 бойцов из 100 сдались бы. Причем не раз-два, а три-четыре. Резников прошел через настоящий ад в клетке и выдержал его до конца. До последнего пытался что-то сделать. Другое дело, что это было неконкурентно и 10:8 при желании можно было дать в каждом раунде», — добавил Бадаев.

16 июня в финале Гран-при Вартанян победил Артема Резникова техническим нокаутом в третьем раунде и забрал главный приз — 200 тысяч долларов.

Всего на счету Вартаняна 25 побед и четыре поражения.