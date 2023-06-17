Бадаев выразил желание сохранить в ростере ACA Вартаняна и Резникова

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев выразил желание сохранить в ростере лиги бойцов легкого веса Эдуарда Вартаняна и Артема Резникова.

«Пока еще мы не хотим об этом думать. У нас один большой турнир за другим. Особенно следующий турнир. Как только Артем и Эдик будут готовы к диалогу, мы обязательно обсудим. Естественно, мы хотим их удержать. Как сказал Маирбек Хасиев, мы люди щедрые, но при этом нам будет неприятно, если нам начнут выдвигать заоблачные условия. Хочется говорить об адекватных деньгах. Если ребята готовы быть адекватными в этом плане, мы договоримся. Если не готовы — наши пути разойдутся. Терять таких бойцов мы не хотим», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

16 июня в финале Гран-при Вартанян победил Артема Резникова техническим нокаутом в третьем раунде и забрал главный приз — 200 тысяч долларов.

Всего на счету Вартаняна 25 побед и четыре поражения.