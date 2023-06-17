Сидельников считает, что Немков может стать непобежденным чемпионом в тяжелом весе на долгое время

Российский тяжеловесе Кирилл Сидельников, представляющий Fedor Team, оценил перспективы своего товарища по команде Вадима Немкова стать чемпионом в тяжелом весе и сравнил его с другими топовыми полутяжами Bellator.

«Сравните два боя в полутяжелом весе Bellator Кори Андерсона с Филом Дэвисом и Вадима с Ромеро. Скорости были абсолютно разные. Андерсон и Дэвис двигались как два тяжа. Они были медленные, неповоротливые, показали скучный бой. Ни скорости, ни точности. И вышел Вадим на последний бой вечера. Скорость бешеная. В первые три раунда бил серии по четыре-пять ударов. Уровень колоссальный. Вадим уже все доказал и с Кори, и с Филом, и другими топами, что он чемпион, которого в Bellator никто не сможет даже попытаться сместить. Может быть, у Bellator есть какие-то молодые проспекты, которых я не знаю. Мне как фанату боев было бы интересно посмотреть противостояние Вадима с Райаном Бейдером. Этот бой будет интересен и публике, и Райану, и самому Bellator. В тяжелом весе есть люди, с которыми Немкову можно посоревноваться. Я это говорю из слов Вадима. Он говорил в интервью, что испытывает проблемы с весом и ему тяжело стало гонять, а потому не исключено, что подерется в тяжелом весе. Мне было бы интересно на это посмотреть. Думаю, у Вадима не будет проблем с природными тяжами, судя по тому, как он со мной работает. В межсезонье он весит 112-113 кг. Он себя чувствует отлично и профессионально подходит к набору веса. Думаю, он подберет оптимальный вес, с которым ему будет удобно дышать и работать и при этом не потерять физуху. Все возможно, и не исключено, что он сможет стать непобежденным чемпионом и в тяжах на долгое время», — приводит слова Сидельникова MMA.Metaratings.ru.

Ранее Немков заявил, что рассматривает возможность перехода в тяжелый вес, где пояс принадлежит его бывшему сопернику Райану Бейдеру.