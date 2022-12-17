Бадаев — о победе Слипенко: «На наших глазах рождается звезда»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев прокомментировал победу Виталия Слипенко над Абубакаром Вагаевым в титульном поединке.

«Слипенко, если честно, удивил, потому что Вагаев был явным фаворитом. Он чемпион, на ходу. Он защищал титул. Был такой расклад перед боем: Вагаев — фаворит, если бой продлится всю дистанцию, он выиграет. Если Слипенко сумеет зацепить его или каким-то образом попасть по нему, тогда у него появятся шансы. Мы с вами увидели, что очень хороший удар донес до цели Слипенко. Он свой шанс использовал. Потому что мы знаем, что Вагаева никто не может остановить. Он пошел вперед, он выворотил удар. Это не случайно, это то, что он искал. Поэтому молодец, использовал свой шанс. Стал чемпионом. Я думаю, что на наших глазах рождается звезда», — сказал Бадаев корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Слипенко завоевал чемпионский пояс ACA в полусредней весовой категории.

В активе 28-летнего Слипенко 16 побед и 4 поражения. На счету 29-летнего Вагаева 21 победа и 4 поражения.