Бадаев — о победе Коваленко: «Емельяненко уже давно перестал выступать на топовом уровне»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев прокомментировал «СЭ» победу Святослава Коваленко над Александром Емельяненко в турнире «Бойцовского клуба «Рен ТВ».

«Емельяненко уже давно перестал выступать на топовом уровне, как спортсмен, боец. Сейчас он подался в поп-ММА. И то, что сейчас с ним происходит плане шумихи — это привлекает внимание. Но в плане спортивных состязаний он не конкурентен. Он дерется с людьми не элитного уровня. Поэтому за поп-ММА не слежу. Я знаю, что так или иначе они мелькают. Кто-то проигрывает, кто-то выигрывает. Если он выбрал такой путь, то это его право. Каждый имеет право двигаться так, как он хочет. Я не могу ни похвалить его, ни критиковать. Это его право. Это так же, как человек идет ни в этот, а в другой магазин.

Это просто факт, данность. Он дерется сегодня там. Вероятно, зарабатывает неплохие деньги. И учитывая, что его кондиции далеки от идеальных — он уже свой пик прошел. По-своему, возможно, он прав. Я не могу оценить эти бои, как элитные, как хорошие. Вот наши бои — элитные бои, где на пике дерутся друг с другом, состязаются. А то, что там происходит — это другое направление. Дерутся и дерутся. Фамилия Емельяненко же привлекает внимание. Удачи ему. В любом случае он в нашем клубе был. Мы с ни знакомы. Могу только хорошее ему пожелать", — сказал Бадаев корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Коваленко раздельным решением судей.