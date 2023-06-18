Арман Царукян: «Скоро я стану чемпионом. Махачев, я иду за тобой!»

Российский легковес Арман Царукян (20-3) отправил послание чемпиону дивизиона Исламу Махачеву (24-1).

«Скоро я стану чемпионом. У меня есть послание [Махачеву]. Ислам, я иду за тобой! Мы устроим хороший реванш. Возможно, это будет бой года. У нас у обоих высокие навыки, и если у меня будет полноценный тренировочный лагерь, то я его остановлю. Я верю в свои силы», — сказал Царукян в интервью FULL SEND MMA.

Царукян победил Жуакина Силву (12-4) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 17 июня на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе, США.