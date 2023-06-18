Арман Царукян объяснил, почему считает, что боя Конора и Чендлера не будет

Российский легковес Арман Царукян (20-3) уверен, что экс-чемпион UFC ?в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) не выйдет на бой против Майкла Чендлера (23-8).

«С чего я решил, что с боем Конора и Чендлера покончено? Потому что я вижу, как живет Конор. Он отдыхает на своей яхте, пьет алкоголь, гуляет по пляжу, курит траву, в то время как мы пашем в зале как сумасшедшие по три-четыре раза в день. Он не хочет драться», — сказал Царукян на пресс-конференции.

Макгрегор и Чендлер являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они должны провести друг с другом бой.