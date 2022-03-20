Английский боец UFC Пэдди Пимблетт (18-3) поделился впечатлениями после победы над мексиканцем Родриго Варгасом (12-5) на UFC Fight Night 204.

«Получилось не так чисто, как я хотел бы, но разве вы не кайфанули? У меня никогда, никогда, никогда не было скучных боев. Ставлю себе 5-6 из 10 за выступление. Он неплохо попал по мне, первая попытка тейкдауна у меня не прошла, потом у меня прошел бросок через бедро. Да, он попал, но я же говорю, у меня не было и нет скучных боев.

Майк, видишь эту арену? Слишком маленькая для меня. Дайте мне стадион, дайте мне «Энфилд». С кем я хочу драться дальше? Мистер «Бутылка антисептика» (Пимблетт кинул ей в голову Топурии два дня назад во время потасовки в отеле — прим.), он может говорить… Львам все равно, что о них говорят овцы. Пару неделю я посижу без дела, наберу жирок. Эй, Марк Цукерберг, ты заблокировал мой Instagram, ты главный булли, я хочу набить тебе лицо!» — сказал Пимблетт на октагон-интервью.

Ранее испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия заявил о намерении провести бой против Пимблетта.