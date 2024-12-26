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Сегодня, 15:48

Алиев считает, что девочкам сложно найти себя в ММА

Камила Абдурахманова
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Бывший претендент на титул чемпиона Fight Nights в тяжелом весе Омар Алиев рассказал о своем отношении к женским ММА.

«Я человек, который был в сборной России с девочками, видел, что им это нужно. Некоторым девчонкам сложно найти себя в ММА, потому что все вокруг против. Я отношусь к этом как к бизнесу. И девочкам нужно давать шанс драться. Они выбрали этот путь.

С Викторией Дудаковой, которая сейчас выступает в UFC, мы вместе соревновались на чемпионатах Европы и мира. Также помню Кристину Пургину, которая сейчас выступает в Таиланде. Это девчонки, представляющие с нами одно спортивное братство», — сказал Алиев Vprognoze.ru.

В 2019 году Омар Алиев стал победителем первенства мира среди любителей, а в 2021 году получил серебряную медаль среди профессионалов.

Источник: Vprognoze.ru
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