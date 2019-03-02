Александру Емельяненко грозит статья "Оскорбление представителя власти"

Российскому бойцу MMA Александру Емельяненко после вчерашнего инцидента приписывают статью 319 – оскорбление представителя власти, информирует Телеграм-канал Mash.

В пятницу Емельяненко пытался скрыться от эвакуаторщиков, которые хотели убрать его машину. В результате этого спортсмен попал в ДТП и разбил два автомобиля. Затем он заперся в машине и отказывался выходить. Полицейским пришлось доставать его из автомобиля силой. Спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент Емельяненко находится в отделении, сегодня ему изберут меру пресечения.

Как сообщил "СЭ" глава RCC Николай Клименко, запланированный на 4 мая бой Емельяненко пока не отменен.

Дебоши, ДТП, пьяные драки. Все скандалы с Александром Емельяненко