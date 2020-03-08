Александр Шлеменко: «Я бы победил Адесанью, я уверен»

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко (59-13) прокомментировал бой за титул чемпиона UFC в среднем весе между Исраэлем Адесаньей (19-0) и Йоэлем Ромеро (18-5). Поединок прошел на турнире UFC 248 и завершился победой действующего чемпиона Адесаньи единогласным решением судей.

— Как бы я действовал против Адесаньи? Я бы больше прессинговал, — сказал Шлеменко. — Потому что я в своей выносливости более уверен, чем Ромеро. Я был делал то же самое, что Ромеро, только старался бы больше его поджимать. И мне кажется, что по ударной технике я более разносторонний, чем Ромеро. Он может хорошо бороться, но в стойке он быстро устает, потому что это не его стихия. Я — наоборот устаю, когда со мной борются. Понимаешь? Потому что я ударник. Адесанья со мной бы не боролся, мы бы дрались в стойке. И у меня было бы больше вариантов, чем у Ромеро. Когда-то мне уже удавалось доказать людям, что я могу лучше, чем кто-то. Предложи мне сейчас бой с Адесаньей, я вышел бы не раздумывая. Я бы даже сам приплатил денег. Потому что я уверен, что я бы у него выиграл.