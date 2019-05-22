Александр Емельяненко снова атакует Сергея Харитонова. Очень жестко

Российский боец Александр Емельяненко высказался в адрес россиянина Сергея Харитонова.

Россиянин, выступающий в лиге Bellator, ранее заявил, что Емельяненко опасен для общества и слушает только одного человека – главу Чечни Рамзана Кадырова.

– Посмотрел видео, где Харитон рожать собрался. Я же говорил, что он дырявый. Видимо, кто-то ему уже присунул. Всем хорошего дня и отличного настроения, - сказал Емельяненко на ролике в своем Инстаграме.

Ранее глава компании Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал о переговорах с Емельяненко. В интервью "СЭ" он заявил о намерении организовать бой с Харитоновым.

Сергей Харитонов: "Если кто-то хочет увидеть, как я дерусь с алкоголиком Емельяненко, пусть платит деньги"