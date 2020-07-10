Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Альдо не смог уложиться в вес с первого раза перед боем с Яном

10 июля 2020, 17:06
Теги:

В Абу-Даби на «Бойцовском острове» состоялась церемония взвешивания участников UFC 251, сообщает MMA Junkie.

Российский боец Петр Ян уложился в рамки легчайшего веса, показав на весах 61,2 кг. Его соперник Жозе Альдо показал такой же вес (61,2).

При этом Алдо не смог уложиться в весовую категорию до 61 кг с первого раза, и ему пришлось снимать нижнее белье, чтобы войти в вес.

Бой Ян — Альдо состоится 11 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. На кону будет пояс в легчайшем весе.

В активе россиянина 14 побед и одно поражение. На счету Альдо 28 побед и шесть поражений.

Петр Ян — Жозе Альдо и все бои UFC 251: расписание и трансляция турнира на бойцовском острове

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир