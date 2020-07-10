Альдо не смог уложиться в вес с первого раза перед боем с Яном

В Абу-Даби на «Бойцовском острове» состоялась церемония взвешивания участников UFC 251, сообщает MMA Junkie.

Российский боец Петр Ян уложился в рамки легчайшего веса, показав на весах 61,2 кг. Его соперник Жозе Альдо показал такой же вес (61,2).

При этом Алдо не смог уложиться в весовую категорию до 61 кг с первого раза, и ему пришлось снимать нижнее белье, чтобы войти в вес.

Бой Ян — Альдо состоится 11 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. На кону будет пояс в легчайшем весе.

В активе россиянина 14 побед и одно поражение. На счету Альдо 28 побед и шесть поражений.