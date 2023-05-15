Абусупьян Магомедов: «Ни в борьбе, ни в стойке я Чимаеву не уступлю»

Дагестанско-немецкий боец UFC Абусупьян Магомедов в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями о спаррингах с Хамзатом Чимаевым и оценил свои шансы в потенциальном бою против него.

— В вашем весе в UFC есть два очень видных парня из наших краев: Хамзат Чимаев и Шара Буллет. Пересекались с ними?

— С Шарой лично не знаком, а Хамзат еще года два назад, когда он в Brave выступал, приезжал на тренировки к нам в зал. Тогда его еще никто не знал, мы с ним поспарринговали, поели, вместе время провели. И через год он взорвался, хайп взял.

— Каким он вам показался тогда?

— Да такой же, как и я, такой же простой. Ничего необычного, пришел, отработал, пообщались, уехал. Сейчас мы не списываемся, у него своя суета. Скорее всего, если дела в гору пойдут и у него, и у меня, то рано или поздно нам придется по-любому рубануться. Я с любым готов подраться, я там для того, чтобы быть чемпионом. Если за пояс бой, то там уже без вопросов, я всю жизнь к этому шел, сколько себя помню. Все эти мучения, все эти старания ради чего были?

— Сможете защищаться от борьбы Хамзата? Никто не смог, даже Бернса он переводил легко, просто не захотел с ним в партере работать, опасался сабмишенов.

— Да Бернс борец, что ли, б****? Бернс вообще грэпплер, он че, борец, что ли. Я любому... Я же говорю вам, я с детства борюсь по бундеслиге, сюда приходят пацаны, которые живут этой борьбой, они ничего особенного не могут мне сделать. Да, большую часть схваток я проигрываю, но им очень-очень тяжело, этих пацанов потом на носилках вытаскивают. Любому я могу там рубку дать, не только Хамзату.

1 июля Магомедов подерется с Шоном Стриклэндом в главном бою вечера в турнире UFC в Лас-Вегасе.