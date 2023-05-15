Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

15 мая, 12:00

Абусупьян Магомедов: «Дю Плесси вообще не боец. Вымораживает меня»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Дагестанско-немецкий боец UFC Абусупьян Магомедов в интервью «СЭ» поделился мнением о 6-м номере среднего веса Дрикусе Дю Плесси.

— Я сам сейчас если побеждаю Стриклэнда, то я в одном-двух боях от титула буду, потому что там вся первая пятерка уже подралась между собой. Там еще есть этот Дрикус Дю Плесси, вот этого пацана я вообще не могу понять, как он на пятом месте оказался. Я клянусь, не могу этого понять. Я все могу понять, но не это. Если этот парень сейчас победит, он дерется за титул! Мне кажется, он вообще не боец! Вообще не боец. На него неинтересно даже смотреть, он меня вымораживает.

— Как побеждать Адесанью?

— Его в этом дивизионе никто нормально не борол. Его нужно с клинча бороть, его нужно на его атаках ловить, как Джонс Сирила Гана поймал. Провалил, зашел. Вот такая борьба нужна, а не тупо заходить в одну ногу и у сетки давить. Мы уже на другом уровне, такое не пройдет.

1 июля Магомедов подерется с Шоном Стриклэндом в главном бою вечера в турнире UFC в Лас-Вегасе.

Абусупьян Магомедов. «Я дал болгарину пощечину за харчок, и за это мне отказали в гражданстве Германии». Интервью с Абусом Магомедовым
0
Читайте также
Китай защищает Россию в спортивной сфере. Стоит ли бояться его предательства?
Автопарк Холанна стоит почти миллион долларов: что в гараже у звезды «Манчестер Сити»
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Абусупьян Магомедов: «Ни в борьбе, ни в стойке я Чимаеву не уступлю»

Максим Дивнич был задержан полицией Санкт-Петербурга за тонировку
Новости
RSS RSS
Все новости