3 мая, 13:00

Сауль Альварес — Уильям Скалл: время начала боя, где смотреть трансляцию

4 мая состоится титульный поединок Сауля Альвареса и Уильяма Скалла
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сауль Альварес.
Фото Getty Images

В ночь с 3 на 4 мая состоится титульный поединок мексиканского боксера Сауля Альвареса и кубинца Уильяма Скалла в рамках турнира серии Fatal Fury от промоушена Riyadh Season. Боксерский вечер пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой Альварес — Скалл ожидается около 00.00 по московскому времени.

На кону титулы WBC, WBA, WBO и IBF.

В России официальной трансляции турнира не будет. В прямом эфире смотреть бои можно на платформе DAZN.

Бокс Профессиональный бокс: Альварес — Скалл

34-летний Альварес имеет профессиональный рекорд — 62-2-2. Последний бой провел 15 сентября 2024-го против Эдгара Берланги. Тогда мексиканец победил единогласным решением судей.

На счету 32-летнего Скалла рекорд в боксе — 21-0. Предыдущий поединок состоялся 5 мая прошлого года. Тогда кубинец победил Шона Хемфила единогласным решением судей.

