Скончался заслуженный тренер России по боксу Карандей

Заслуженный тренер России по боксу Иван Карандей умер в возрасте 81 года, сообщается на сайте Федерации бокса России.

«Имя Ивана Николаевича стало символом профессионализма и любви к своему делу. Тысячи поклонников бокса будут помнить великого тренера и чтить память человека, который посвятил свою жизнь подготовке настоящих бойцов», — говорится в сообщении федерации.

Карандей воспитал множество призеров крупнейших международных соревнований. В частности под его руководством занимался боксер Глеб Бакши, который является чемпионом России и мира, а также бронзовым призером Олимпиады в Токио.