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Тактаров — о словах Александра Емельяненко: «Я его не обсуждаю. Прошел мимо, и все»

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Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров прокомментировал слова Александра Емельяненко, который заявил, что Тактарова съело самолюбие и гордыня.

«Слова Емельяненко? Я его не обсуждаю. Прошел мимо, и все. Если обо мне говорят, уже хорошо. Не хочу обсуждать человека, которого я не знаю. Мы лично не знакомы. Лучше спросите Волк Хана обо мне. Он сейчас первый раз меня узнал, нормально пообщались за все время. Спросите, какое у него было впечатление и какое стало», — приводит слова Тактарова Sport24.

В августе прошлого года Тактаров провел боксерский поединок против Джеффа Монсона. Противостояние ветеранов ММА завершилось ничьей.

Источник: Sport24
Александр Емельяненко
Олег Тактаров
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