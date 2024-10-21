Дрозд объяснил поражение Тима Цзю от Муртазалиева

Бывший обладатель титула WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд прокомментировал поражение австралийца российского происхождения Тима Цзю в поединке с россиянином Бахрамом Муртазалиевым.

«У Цзю есть очевидные проблемы. Их всегда отмечали. Тимофею не хватает техники и защиты. Сейчас это стало явно. Он думал, что соперник испугается и прогнется под ударами, но Муртазалиев — очень хороший боксер с хлестким сильным ударом и характером. Цзю выбрал не ту дистанцию. Сближался без удара туда, где сам пропускал, и не понимал, что делать. Вновь пропускал, пытался перебить и снова пропускал. Незрелая работа с его стороны, без анализа», — цитирует Дрозда MMA.Metaratings.

Цзю досрочно проиграл Муртазалиеву в поединке за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе.

У 31-летнего Муртазалиева — 23 победы в 23 боях. На счету 29-летнего Цзю 2 поражения подряд при 24 победах.