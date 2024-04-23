В Саудовской Аравии назвали три супербоя по боксу, которые хотят устроить

Саудовский советник при королевском дворе в ранге министра и нынешний председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх привел три поединка, которые он хочет устроить в ближайшие несколько лет.

«Турки Аль-Шейх хочет устроить поединки Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда, а также бой победителя пары Бетербиев — Бивол против Дэвида Бенавидеса», — написал инсайдер и журналист Майкл Бенсон в соцсети X.

Артур Бетербиев (20-0) и Дмитрий Бивол (22-0) подерутся 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.